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Певец Леонид Агутин ответил на обвинения в исполнении песен за Анжелику Варум

Шоу-бизнес
Певец Леонид Агутин ответил на обвинения в исполнении песен за Анжелику Варум

Леонид Агутин прокомментировал обвинения в свой адрес касающиеся того, что он поет вместо своей супруги Анжелики Варум.

Несколько дней назад блогеры, используя специальные программы, опустили голос артистки, и вдруг услышали голос Агутина. Используя полученные данные они сделали вывод, что Леонид поет в дуэте за обоих супругов, а жена лишь пользуется его славой.

По мнению артиста, их с супругой голоса могут действительно быть похожими, потому что они много лет работают в коллективе. Также он сказал, что Анжелика исполнила песню «Все в твоих руках» по его подаче.

Леонид Агутин, также рассказал, что множество коллег из мирового шоу-бизнеса могут подтвердить талант его жены.

Ранее Леонид Агутин высказался о новом молодом человеке своей дочери.
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