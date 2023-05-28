Певец Леонид Агутин ответил на обвинения в исполнении песен за Анжелику Варум

Леонид Агутин прокомментировал обвинения в свой адрес касающиеся того, что он поет вместо своей супруги Анжелики Варум.
Несколько дней назад блогеры, используя специальные программы, опустили голос артистки, и вдруг услышали голос Агутина. Используя полученные данные они сделали вывод, что Леонид поет в дуэте за обоих супругов, а жена лишь пользуется его славой.
По мнению артиста, их с супругой голоса могут действительно быть похожими, потому что они много лет работают в коллективе. Также он сказал, что Анжелика исполнила песню «Все в твоих руках» по его подаче.
Леонид Агутин, также рассказал, что множество коллег из мирового шоу-бизнеса могут подтвердить талант его жены.
Ранее Леонид Агутин высказался о новом молодом человеке своей дочери.