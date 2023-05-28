Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой американских денег

Политика
Сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой американских денег

Сенатор от республиканской партии Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече сенатор назвал «самой удачной» тратой денег США смерти россиян.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм во время обсуждения.

Обсуждая военную помощь Украине сенатор от штата Южная Каролина заявил, что американские власти еще ни разу не тратили государственные деньги настолько удачно. Фрагмент видео с встречи украинского лидера и республиканца распространила пресс-служба главы государства.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал нынешние отношения России с Западом. Он назвал их «Большим разрывом».
США америка россия Украина сенатор
Военкоры ФАН