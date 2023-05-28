Сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой американских денег

Сенатор от республиканской партии Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече сенатор назвал «самой удачной» тратой денег США смерти россиян.
«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм во время обсуждения.
Обсуждая военную помощь Украине сенатор от штата Южная Каролина заявил, что американские власти еще ни разу не тратили государственные деньги настолько удачно. Фрагмент видео с встречи украинского лидера и республиканца распространила пресс-служба главы государства.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал нынешние отношения России с Западом. Он назвал их «Большим разрывом».