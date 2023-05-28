В Индии чиновник, уронивший телефон в воду, приказал осушить дамбу

В Индии чиновник Раджеш Вишвас, уронивший телефон в воду, приказал осушить дамбу Херкатта в штате Чхаттисгарх.
Вишвас в момент селфи уронил Galaxy S23. После неудачных поисков с помощью водолазов, он проплатил трехдневное использование насосов для откачки содержимого водоема.
Сам чиновник утверждает, что телефон содержит конфиденциальные данные правительства. Кроме того, якобы он получил уведомление, что слить «некоторую воду в ближайший канал» было бы полезно для фермеров.
Впрочем, оправдания государственному служащему не помогли и в результате свою должность он потерял.
Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх поделился впечатлениями от переговоров с Сергеем Шойгу.