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Очередная серия взрывов слышна в Киеве

Происшествия
Очередная серия взрывов слышна в Киеве

Новая серия взрывов прозвучала в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о группе беспилотников, приближающихся к городу.

«Группы враждебных БПЛА двигаются в сторону Киева сразу по нескольким направлениям», — написал Кличко в Telegram-канале.

Глава города сообщил, что на предприятии в Голосеевском районе столицы произошел пожар. Сотрудники спасательной службы Киева уже прибыли на место пожара и занимаются его ликвидацией.

Пострадало здание в Смоленском районе столицы. Обломок повредил третий этаж семиэтажного дома, рассказал мэр.

Ранее Кличко сообщил о взрывах в украинской столицы и призвал жителей оставаться в укрытии.
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