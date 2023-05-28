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В Крыму в ДТП с участием семи автомобилей пострадали четыре человека

Происшествия
В Крыму в ДТП с участием семи автомобилей пострадали четыре человека

Массовое ДТП произошло на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщают в Telegram-канале регионального МВД.

По данным ведомства, массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло в субботу в 22:30 по московскому времени около села Пионерское в Крыму.

Водитель «Лексуса» ехал со стороны Алушты и столкнулся с автомобилем «Опель». После выехал на встречную полосу и врезался еще в несколько машин. В результате ДТП четыре человека получили травмы.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция выясняет обстоятельства массового ДТП на Урале с участием девяти машин.
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