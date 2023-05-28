Певица Полина Гагарина впервые показала свою дочь

Певица Полина Гагарина спустя долгое время решила показать поклонникам свою дочь Мию. Это произошло на сольном концерте девушки.
Артистка появилась в «Мегаспорте» вместе с дочерью. Певица вывела девочку на сцену во время сольного концерта. Гагарина исполняла песню «Колыбельная». Мия держала маму за руку пока та пела песню. Обе были в белоснежных нарядах и обменивались теплыми взглядами.
Ранее российская певица Полина Гагарина в социальных сетях рассказала, на кого больше похожа ее дочь Мия. Хотя артистка пытается проводить с детьми как можно больше времени, их фото нечасто появляются на ее личной странице в социальных сетях.