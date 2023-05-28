«Сочи» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом»

Матч между футбольной командой «Сочи» и петербургским «Зенитом» состоялся вечером в субботу. Состязание, прошедшее в стадионе сочинской команды «Фишт», закончилось с равным счетом. На первой минуте матчка.
Первый гол был забит полузащитников «Сочи» Артуром Юсуповым на первой минуте матча. На пятидесятой минуте полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан сравнял счет, забив в ворота противник ответный гол.
Два игрока хозяев поля подверглись «наказанию». Первым желтую карточку получил защитник «Сочи» Сергей Терехов на 13 минуте игры. Его сотоварищ по команде нападающий Жоаозиньо повторил участь защитника на 84 минуте.
Ранее главный тренер петербургского клуба «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, какие приоритеты стоят перед командой.