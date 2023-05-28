Киностудии заявили о нехватке съемочной техники российского производства

На 90% российская киноиндустрия обеспечена иностранной техникой, которая в настоящее время не имеет конкурентоспособного отечественного аналога.Об этом говорится в составленном по итогам 2022 года пояснении к бухгалтерской отчетности одного из крупнейших участников кинорынка — Киностудии имени М. Горького.