Киностудии заявили о нехватке съемочной техники российского производства

За год работы в рамках санкций, отечественный кинематограф пока не смог найти российские аналоги иностранного оборудования. Объемы кинорынка в связи с санкционными давлениями могут уменьшиться на 50%. Об этом сообщает РБК.
На 90% российская киноиндустрия обеспечена иностранной техникой, которая в настоящее время не имеет конкурентоспособного отечественного аналога.Об этом говорится в составленном по итогам 2022 года пояснении к бухгалтерской отчетности одного из крупнейших участников кинорынка — Киностудии имени М. Горького.
Прогнозируемое давление санкций на киноиндустрию «оценивается в 50% снижением общего рынка». Заместитель гендиректора по техническим вопросам, закупкам, безопасности и АХО Киностудии имени М. Горького Андрей Данилин пояснил, что в 2022 году отрасль столкнется с существенным падением сборов.
Ранее режиссер Андрей Шальопа поддержал критику актера Владимира Гостюхина в адрес кино о Великой Отечественной войне.