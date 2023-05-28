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Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины

Происшествия
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины

Взрывы слышны в украинской столице. Предположительно речь идет о беспилотниках в небе над городом. Мэр Киева Виталий Кличко ночью в воскресенье сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Украинский чиновник сообщил, что взрывы слышны со стороны Житомирского направления, в Соломенском и Голосеевском районах. В Святошинском районе работают системы ПВО.

Мэр города призвал жителей Киева оставаться в укрытии. По словам Кличко, пострадал девятиэтажный дом в Печерском районе города.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу.
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