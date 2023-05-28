Врио губернатора Сальдо назвал правильным с военной точки зрения решение оставить Херсон

Временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тяжело воспринял оставление Херсона в интервью Екатерине Стриженовой. При этом чиновник признал, что решение с военной точки зрения было правильным.
«Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. С военной точки зрения это правильно», — прокомментировал врио губернатора Херсонской области отрывок интервью, опубликованный в его Telegram-канале.
Чиновник отметил, что по Днепру можно выстроить достаточно мощный оборонный рубеж, так он является большой естественной преградой. Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом по своему значению в украинском конфликте и отметил, что переломный момент спецоперации уже пройден.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сравнил командование ВСУ с фашистами из-за методов отправки солдат на фронт.