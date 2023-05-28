Врио губернатора Сальдо назвал правильным с военной точки зрения решение оставить Херсон

Чиновник отметил, что по Днепру можно выстроить достаточно мощный оборонный рубеж, так он является большой естественной преградой. Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом по своему значению в украинском конфликте и отметил, что переломный момент спецоперации уже пройден.