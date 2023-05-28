Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в ДТП

Под Екатеринбургом произошло ДТП с участием бывшего мэра города Евгения Ройзмана✱ (признан в России иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Дорожная авария случилась на трассе под столицей Урала. По данным ведомства, никто из участников происшествия не пострадал. Автомобили получили незначительные повреждения.
В Госавтоинспекции сообщили, что после инцидента один из водителей позвонил в дежурную часть. Позже участники инцидента поехали в пункт оформления ДТП.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель сбил выбежавшего на дорогу пешехода.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами