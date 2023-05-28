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Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов разъехались по разным городам

Шоу-бизнес
Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов разъехались по разным городам

Певец Влад Топалов сообщил в социальных сетях о разлуке с женой Региной Тодоренко. На днях в своем блоге телеведущая рассказала, что взяла младшего сыну Мирослава и улетела в Белоруссию. После и сам певец отправился в командировку.

С кем остался старший сын звездной пары неизвестно.

Фанаты пары забеспокоились, после таких известий. Многие подумали, что таким образом пытаются отдохнуть друг от друга и забыться в работе. Но по словам Регины и Влада, у них в семье все хорошо.

Ранее блогер Мария Погребняк рассказала о кризисном периоде в браке.
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