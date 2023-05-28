«Решили перестраховаться»: Пригожин рассказал, почему СМИ запретили упоминать его и ЧВК «Вагнер»

Первая – это запретный плод сладок. Согласно ей, о ЧВК «Вагнер» будут говорить в соцсетях, на кухнях и в личных блогах. Кроме того, резонансные заслуги «музыкантов» заставляют обсуждать их. Изначально многие были уверены, что бойцы не смогут занять Артемовск. Однако они не просто освободили его полностью в условиях жесткого «снарядного голода», но и провели «бахмутскую мясорубку», уничтожив почти половину всей украинской армии, если считать убитых и раненых. Такие результаты невозможно скрыть и нельзя их не обсуждать.