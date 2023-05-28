«Решили перестраховаться»: Пригожин рассказал, почему СМИ запретили упоминать его и ЧВК «Вагнер»

Журналист Константин Долгов пообщался с основателем ЧВК «Вагнер» по ряду острых тем. После этого автора интервью уволили из Telegram-канала «Телега Online», а в Сети появилась информация о запрете на упоминание «оркестра» в СМИ. Пригожин прокомментировал эти сведения.
Вопрос предпринимателю задал сам Долгов. Он заметил, что сразу после выхода материала в публичном пространстве сократилось упоминание ЧВК «Вагнер» и самого Пригожина. Журналист уточнил, действительно ли появился такой негласный запрет, или это чьи-то выдумки.
«Верю ли я в то, что запретили? Да, абсолютно уверен, что запретили. Фейковая ли эта бумага? Не знаю, фейковая или нет. Если даже она фейковая, то 100% точно такая же лежит где-то на соседнем столе», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Он заметил, что знает достаточно много людей, которые могли бы попытаться запретить упоминать в СМИ ЧВК «Вагнер». Не обошлось принятие этого решения и без бюрократов, которые привыкли «тыкать пальцем вверх и говорить сверху команду». Они, как обладатели неограниченной власти, используют ее самодурно, в свою сторону, но «всегда в плюс системе».
Пригожин также предположил, что запрет могли искусственно создать редакторы крупных СМИ и центральных каналов, чтобы «перестраховаться». Такие люди зависят от «высших бюрократических эшелонов» и делают все, что им выгодно.
«Безусловно, часть этих людей могут просто перестраховаться и тыкать тоже пальцем вверх, потому что где этот верх, никто проверить не может. А так как проверить невозможно, была ли такая команда, то лучше будем страховаться», – добавил Пригожин в своем аудиосообщении.
Однако теперь ни основатель «оркестра», ни сами бойцы на такие ограничения реагировать не будут. Причину такого решения предприниматель объяснил двумя пословицами.
Первая – это запретный плод сладок. Согласно ей, о ЧВК «Вагнер» будут говорить в соцсетях, на кухнях и в личных блогах. Кроме того, резонансные заслуги «музыкантов» заставляют обсуждать их. Изначально многие были уверены, что бойцы не смогут занять Артемовск. Однако они не просто освободили его полностью в условиях жесткого «снарядного голода», но и провели «бахмутскую мясорубку», уничтожив почти половину всей украинской армии, если считать убитых и раненых. Такие результаты невозможно скрыть и нельзя их не обсуждать.
Вторая пословица – шило в мешке не утаишь. По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» – это «не кусок скользкого мыла», которым бюрократы обкладывают все вокруг в попытках скрыть то, что у них в руках. Это – шило, о котором всегда будут знать и говорить люди.
В случае, если бюрократы будут пытаться скрыть что-то от народа, то это сработает в другую сторону. Через какой-то непродолжительный промежуток времени власти получат от людей «щелбан за то, что попытались заткнуть им рот и уши».