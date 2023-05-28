Петербург отпраздновал 320-летие концертом классической музыки и фестивалем огня

Северная столица отметила в субботу свое 320-летние народными гуляниями и гала-концертом «Классика на Дворцовой». В выступлении приняли участие более 130 музыкантов. Праздник завершился Петровским фестивалем огня в акватории Невы.
На Дворцовой площади выступили всемирно известные оперные артисты Томмазо Бареа, Сергей Романовский, Липарит Аветисян, Юлия Маточкина, Ованнес Айвазян. Сложную хореографию продемонстрировали балет Аллы Духовой Todes, театр балета имени Леонида Якобсона и танцевальный клуб «Дуэт».
Оркестр «Северная Симфония» исполнял на дворцовой площади классическую музыку в то время, как началось традиционное разведение мостов. Ставшее символом Петербурга мероприятие в полночь сопровождалось красочным салютом в рамках Петровского фестиваля огня.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил жителей Петербурга с 320-летием со дня основания города.