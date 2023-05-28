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Воздушная тревога объявлена в Киеве

Происшествия
Воздушная тревога объявлена в Киеве

Сирены воздушно тревоги звучат в украинской столице и области. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации.

Киевская городская военная администрация сообщает о работе систем ПВО в пригородах столицы.

Помимо этого, системы оповещения населения работают еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой. Также сирены работают в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в пяти областях Украины.
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