Воздушная тревога объявлена в Киеве

Сирены воздушно тревоги звучат в украинской столице и области. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации.
Киевская городская военная администрация сообщает о работе систем ПВО в пригородах столицы.
Помимо этого, системы оповещения населения работают еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой. Также сирены работают в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в пяти областях Украины.