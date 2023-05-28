Воздушная тревога объявлена в Киеве

Помимо этого, системы оповещения населения работают еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой. Также сирены работают в подконтрольной Украине части Херсонской области.