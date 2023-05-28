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В Тель-Авиве около 80 тысяч митингующих вышли на демонстрацию против судебной реформы

Происшествия
В Тель-Авиве около 80 тысяч митингующих вышли на демонстрацию против судебной реформы

В акциях против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху по всей стране приняли участие более 230 тысяч активистов, а в Тель-Авиве около 80 тысяч человек. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

Десятки тысяч израильтян вышли на демонстрацию против судебной реформы. Акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива.

По данным израильского издания, в последнее время количество участников протеста снизилось. Сейчас на митинги выходят вдвое или втрое меньше протестующих в сравнении с предыдущими демонстрациями.

Ранее разведка Израиля опровергла публикации о поддержке «Моссадом» протестов против судебной реформы.
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