В Тель-Авиве около 80 тысяч митингующих вышли на демонстрацию против судебной реформы

В акциях против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху по всей стране приняли участие более 230 тысяч активистов, а в Тель-Авиве около 80 тысяч человек. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.
Десятки тысяч израильтян вышли на демонстрацию против судебной реформы. Акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива.
По данным израильского издания, в последнее время количество участников протеста снизилось. Сейчас на митинги выходят вдвое или втрое меньше протестующих в сравнении с предыдущими демонстрациями.
Ранее разведка Израиля опровергла публикации о поддержке «Моссадом» протестов против судебной реформы.