Тело оперного певца Джефферсона Мачадо нашли в сундуке под слоем бетона в Бразилии

Сразу после пропажи сестра Джеффорсона начала получать подозрительные сообщения якобы от брата, в которых было много орфографических ошибок. А вот от созвона оперный певец категорически отказывался, что было подозрительным. После этого родители забили тревогу и обратились в полицию.