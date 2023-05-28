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Тело оперного певца Джефферсона Мачадо нашли в сундуке под слоем бетона в Бразилии

Происшествия
Тело оперного певца Джефферсона Мачадо нашли в сундуке под слоем бетона в Бразилии

В январе пропал звезда бразильской оперы Джефферсон Мачадо. В конце мая в сундуке под лачугой в Рио-де-Жанейро нашли тело звезды. Об этом сообщает Daily Mail.

Сразу после пропажи сестра Джеффорсона начала получать подозрительные сообщения якобы от брата, в которых было много орфографических ошибок. А вот от созвона оперный певец категорически отказывался, что было подозрительным. После этого родители забили тревогу и обратились в полицию.

Правоохранители сообщили, что мужчина был задушен — на шее нашли соответствующие следы. Руки актера были связаны. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что бразильянка отравилась шоколадом в свой день рождения и умерла.
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