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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Происшествия
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Сирены систем оповещения населения звучат в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Также сирену звучат в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Украинские источники сообщают о БПЛА в небе.

В настоящий момент дополнительных подробностей нет.

Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
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