В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Сирены систем оповещения населения звучат в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Также сирену звучат в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Украинские источники сообщают о БПЛА в небе.
В настоящий момент дополнительных подробностей нет.
Ранее воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.