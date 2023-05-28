Президент Путин назвал российских пограничников наследникам поколения, разгромившего нацизм

Лидер страны отметил, что в настоящее время важной задачей является защита границ в прифронтовых районах. При этом необходимо обеспечить быстрое прохождения военных и гражданских транспортных средств. А также грузов с гуманитарной помощью и продовольствием для новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.