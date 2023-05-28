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Президент Путин назвал российских пограничников наследникам поколения, разгромившего нацизм

Общество
Президент Путин назвал российских пограничников наследникам поколения, разгромившего нацизм

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих погранслужбы и назвал их наследниками того поколения, которое во время Второй мировой войны разгромило нацизм.

«Вы, потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы», — подчеркнул глава государства.

Лидер страны отметил, что в настоящее время важной задачей является защита границ в прифронтовых районах. При этом необходимо обеспечить быстрое прохождения военных и гражданских транспортных средств. А также грузов с гуманитарной помощью и продовольствием для новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент Путин заявил, что страна сейчас проходит через период самоопределение и отстаивает право быть самой собой.
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