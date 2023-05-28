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В Москве водитель сбил выбежавшего на дорогу пешехода

Происшествия
В Москве водитель сбил выбежавшего на дорогу пешехода

В Москве пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на Зеленом проспекте Москвы. Водитель автомобиля Skoda ехал на высокой скорости и сбил пешехода, попытавшегося перебежать через проезжую часть. После ДТП водитель остановился и вышел из машины.

В данный момент пострадавший госпитализирован.

Ранее в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с эвакуатором и легковушкой.
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