В Москве водитель сбил выбежавшего на дорогу пешехода

В Москве пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел на Зеленом проспекте Москвы. Водитель автомобиля Skoda ехал на высокой скорости и сбил пешехода, попытавшегося перебежать через проезжую часть. После ДТП водитель остановился и вышел из машины.
В данный момент пострадавший госпитализирован.
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