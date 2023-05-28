Греция и Венгрия заблокировали обсуждение 11 пакета антироссийских санкций

Афины в след за Будапештом заблокировали 11 пакет санкций Европейского союза против России. Обе страны требуют, чтобы Киев исключил их компании из списка «спонсоров» украинского конфликта, сообщает европейское издание Politico.
Очередной пакет ограничений нацелен на избежание обхода предыдущих 10 пакетов санкций. Он может быть направлен не столько на Москву, сколько на те страны, которые, по мнению ЕС, помогают Москве избегать экономического кризиса. Украина составила список компаний, якобы являющихся «спонсорами войны», в который попали и некоторые европейские компании.
Венгрия и Греция требуют исключить их компании из этого списка, прежде чем поддержат ограничения. Вслед за Будапештом, который заблокировал обсуждение, Афины отвергли введение антироссийских санкций, вредящих, в том числе и некоторым греческим и венгерским компаниям.
Ранее российский политолог Юрий Светов назвал «жестом отчаяния» очередные санкции Европейского союза.