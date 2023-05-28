Греция и Венгрия заблокировали обсуждение 11 пакета антироссийских санкций

Очередной пакет ограничений нацелен на избежание обхода предыдущих 10 пакетов санкций. Он может быть направлен не столько на Москву, сколько на те страны, которые, по мнению ЕС, помогают Москве избегать экономического кризиса. Украина составила список компаний, якобы являющихся «спонсорами войны», в который попали и некоторые европейские компании.