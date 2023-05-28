На 90-м году жизни скончался художник-концептуалист Илья Кабаков

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. Причина смерти неизвестна.
Кабаков стал всемирно известным благодаря инсталляциям, в которых исследовал чувство отчужденности и скуки.
Работы художника «Жук» и «Номер люкс» являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства. Обе они были проданы на аукционе в Лондоне за 6 и 4 миллиона долларов.
Концептуалист умер в окружении близких 27 мая.
Ранее свой юбилей отмечал известный российский скульптор Михаил Шемякин.