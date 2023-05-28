Бразильянка отравилась шоколадом в свой день рождения и умерла

Прежде чем попробовать подаренную сладость, погибшая решила выяснить, кто является отправителем. Она позвонила бывшему мужу, который подтвердил, что подарок был от него. Узнав об этом, Линдаси смело откусила шоколад. После смерти бывшей жены мужчина заявил, что он всего лишь пошутил и ничего не дарил экс-супруге.