Бразильянка отравилась шоколадом в свой день рождения и умерла

Полиция Рио-де-Жанейро приступила к расследованию смерти 54 летней Линдаси Вьегас Батисты де Карвалью — смерть наступила, после того, как женщина попробовала шоколад, который она получила в свой день рожденья вместе с букетом цветов. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщила сестра женщины, при вскрытии в организме обнаружили крысиный яд. Незадолго до смерти де Карвалью стала получать различного рода угрозы в социальных сетях. Среди главных подозреваемых молодой человек погибшей.
Прежде чем попробовать подаренную сладость, погибшая решила выяснить, кто является отправителем. Она позвонила бывшему мужу, который подтвердил, что подарок был от него. Узнав об этом, Линдаси смело откусила шоколад. После смерти бывшей жены мужчина заявил, что он всего лишь пошутил и ничего не дарил экс-супруге.
Тело жертвы начало биться в конвульсиях. Когда скорая доставила женщину в больницу, медикам оставалось лишь констатировать смерть.
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