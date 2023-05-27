Американский режиссер Мартин Скорсезе сообщил о начале съемок нового фильма об Иисусе Христе

Американский режиссер Мартин Скорсезе сообщил, что в скором времени начнутся съемки нового фильма об Иисусе Христе. Об этом он объявил на конференции в Риме, которая была организована международным журналом иезуитов La Civiltà Cattolica и католическим Джорджтаунским университетом.
«Я откликнулся на призыв папы Римского к деятелям искусства единственным известным мне способом — задумав и написав сценарий фильма об Иисусе», — рассказал Скорсезе.
Также кинорежиссер поведал об опыте работы над картинами на религиозную тематику. Последней его работой по данной теме является лента «Молчание» 2016 года. Также Скорсезе перед этим снял художественный фильм «Последнее искушение Христа» в 1988 году.
Ранее кинопродюсер Джо Дрейк сообщил о съемках новой части фильма франшизы «Джон Уик».