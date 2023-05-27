Американский режиссер Мартин Скорсезе сообщил о начале съемок нового фильма об Иисусе Христе

Американский режиссер Мартин Скорсезе сообщил, что в скором времени начнутся съемки нового фильма об Иисусе Христе. Об этом он объявил на конференции в Риме, которая была организована международным журналом иезуитов La Civiltà Cattolica и католическим Джорджтаунским университетом.