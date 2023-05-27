Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью телеканалу BBC, что продолжительность украинского кризиса зависит от действий НАТО.
Диплом рассказал, что длительность вооруженного конфликта на Украине зависит от того, насколько участники Североатлантического альянса, включая и Лондон, будут обострять разногласия.
Посол отметил, что Кремль до настоящего времени не реагировал «очень серьезно» на действия партнеров Украины. Келин заявил, что со стороны Запада было «большой ошибкой идеалистов» ожидать, что Киев может одержать победу над Россией.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал ошибкой Запада обещание принять Украину в НАТО.