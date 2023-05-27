HBO: продолжение сериалов The Last of Us и The White Lotus перенесли на 2025 год из-за забастовки сценаристов

Представитель телеканала добавила, что второй сезон «Дома Драконов» продолжает сниматься в Британии в рамках уже готовых сценариев. Но работа над очередным сиквелом по литературному произведению «Песнь льда и пламени», который называется «Рыцарь семи королевств» была остановлена из-за забастовки.