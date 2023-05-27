HBO: продолжение сериалов The Last of Us и The White Lotus перенесли на 2025 год из-за забастовки сценаристов

Продолжения сериалов The Last of Us и The White Lotus перенесли на 2025 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Об этом сообщил Deadline.
«На данный момент мы понимаем, что подготовка шоу, которые мы показываем, остановилась и мы можем не успеть. Если забастовка продлится от шести до девяти месяцев, то график выхода сериалов перенесут на 2025 год», — заявила заместитель генерального директора кабельного телеканала HBO Франческа Орси.
Представитель телеканала добавила, что второй сезон «Дома Драконов» продолжает сниматься в Британии в рамках уже готовых сценариев. Но работа над очередным сиквелом по литературному произведению «Песнь льда и пламени», который называется «Рыцарь семи королевств» была остановлена из-за забастовки.
Ранее стало известно, что действие контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями закончилось 1 мая, после чего началась самая масштабная забастовка сценаристов за последние 15 лет.