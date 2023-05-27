Названы победители 76-го Каннского кинофестиваля

Сегодня в Каннах состоялась 76-я ежегодная церемония вручения наград Каннского кинофестиваля.
Французский кинорежиссер Жюстин Трие получила высшую награду Каннского кинофестиваля за фильм «Траектория падения».
Японский актер Кодзи Якусе получил премию за лучшую мужскую роль. Он был удостоен награды за роль в фильме «Идеальные дни» немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Якусе предстал в роли уборщика из Токио.
Турецкая актриса Мерве Диздар стала лауреатом премии «За лучшую женскую роль». Она получила награду за художественный фильм турецкого режиссера Нури Бильге Джайлана, который создал картину «О сухой траве». В картине рассказывается о жизни школьного учителя.
Гран-при присужден британскому режиссеру Джонатану Глейзеру. Он получил премию за фильм «Зона интереса».
Ранее Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия более сотни артистов.