Глава белгородской области Вячеслав Гладков перечислил меры, принятые в регионе на фоне обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о мерах, принятых в регионе ввиду атаки Вооруженных сил Украины на Шебекинский городской округ. В частности, принятые решения касаются транспортной системы и выпускников школ.
Глава региона поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области Сергею Евтушенко организовать объездные маршруты для общественного транспорта, проходящего через Шебекино. Он отметил, что изменение маршрутов не должно сопровождаться повышением тарифов оплаты.
Гладков сообщил, что для жителей Шебекинского округа экзамен по русскому языку перенесен на вторник. Он напомнил, что выпускники школ могут не сдавать ЕГЭ, но в случае, если они планируют поступать в высшие учебные заведения, пройти экзамены им придется либо на общих основаниях, либо в самих вузах.
Заместители губернатора и министры белгородского правительства организовали круглосуточное дежурство в регионе. Главам приграничных территорий и Белгорода поручено также организовать дежурство.
Ранее глава Белгородской области Гладков попал под обстрел при посещении пострадавшего от атаки ВСУ города Шебекино.