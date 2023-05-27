Глава белгородской области Вячеслав Гладков перечислил меры, принятые в регионе на фоне обстрелов ВСУ

Гладков сообщил, что для жителей Шебекинского округа экзамен по русскому языку перенесен на вторник. Он напомнил, что выпускники школ могут не сдавать ЕГЭ, но в случае, если они планируют поступать в высшие учебные заведения, пройти экзамены им придется либо на общих основаниях, либо в самих вузах.