В Италии утилизируют 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

В Италии планируют уничтожить минимум 15 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, так как препараты считаются устаревшими и их срок годности должны истечь в конце нынешнего года. Новые версии вакцин выпустят к осени 2023 года. Об этом сообщает Repubblika.