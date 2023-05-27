В Италии утилизируют 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

В Италии планируют уничтожить минимум 15 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, так как препараты считаются устаревшими и их срок годности должны истечь в конце нынешнего года. Новые версии вакцин выпустят к осени 2023 года. Об этом сообщает Repubblika.
Департамент Европейского агентства лекарственных средств (EMA) обратился с просьбой разработать новую вакцину для борьбы с новым подвариантом омикрон-штамма COVID-19.
Данный вариант коронавируса в последнее время динамично распространяется на территории Китая. Ученые опасаются, что в скором времени штамм доберется и до Европы.
В настоящий момент несколько сотен итальянцев получают вакцину ежедневно.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов призвал не паниковать из-за нового коронавируса.