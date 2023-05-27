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Глава Белгородской области Гладков попал под обстрел при посещении пострадавшего от атаки ВСУ города Шебекино

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков попал под обстрел при посещении пострадавшего от атаки ВСУ города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об итогах обстрела Шебекинского городского округа. Глава региона сообщил, что город был под обстрелом 5 раз за день, один человек погиб.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — описал губернатор свою поезду в пострадавший город.

Глава региона рассказал, что в результате ударов ВСУ погиб один человек, трое были ранены, в том числе двое детей. В 70 квартирах 11 многоэтажек есть повреждения. Разрушения зафиксированы в шести частных домах, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и на 12 автомобилях.

Ранее Гладков сообщил, что Белгородский город Шебекино попал «под многочисленный артиллерийский обстрел».
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