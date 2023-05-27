Глава Белгородской области Гладков попал под обстрел при посещении пострадавшего от атаки ВСУ города Шебекино

Глава региона рассказал, что в результате ударов ВСУ погиб один человек, трое были ранены, в том числе двое детей. В 70 квартирах 11 многоэтажек есть повреждения. Разрушения зафиксированы в шести частных домах, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и на 12 автомобилях.