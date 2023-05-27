Глава Белгородской области Гладков попал под обстрел при посещении пострадавшего от атаки ВСУ города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об итогах обстрела Шебекинского городского округа. Глава региона сообщил, что город был под обстрелом 5 раз за день, один человек погиб.
«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — описал губернатор свою поезду в пострадавший город.
Глава региона рассказал, что в результате ударов ВСУ погиб один человек, трое были ранены, в том числе двое детей. В 70 квартирах 11 многоэтажек есть повреждения. Разрушения зафиксированы в шести частных домах, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и на 12 автомобилях.
Ранее Гладков сообщил, что Белгородский город Шебекино попал «под многочисленный артиллерийский обстрел».