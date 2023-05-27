Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи экоактивистов за блокировку трассы А-12

Климатические активисты в Гааге, блокирующие автомагистраль А12 в знак протеста, были задержаны. Об этом сообщили в полиции города.
«Во время блокировки автотрассы A12 сегодня были задержаны 1579 активистов, 40 из которых находятся под следствием», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
В субботу на демонстрацию вышли экоактивисты Extinction Rebellion и заблокировали одну из самых главных трасс Гааги — трассу А12. Они требовали, чтобы государство прекратило предоставлять субсидии для добычи полезных ископаемых. Большинство протестующих были задержаны полицией города.
Ранее полиция задержала в Подмосковье угонщиков автомобилей.