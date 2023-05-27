Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи экоактивистов за блокировку трассы А-12

В субботу на демонстрацию вышли экоактивисты Extinction Rebellion и заблокировали одну из самых главных трасс Гааги — трассу А12. Они требовали, чтобы государство прекратило предоставлять субсидии для добычи полезных ископаемых. Большинство протестующих были задержаны полицией города.