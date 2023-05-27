«Он замечательный»: Леонид Агутин рассказал о своем отношении к новому молодому человеку дочери

Певец объяснил, что они всегда в контакте с дочкой и не мешают ее личной жизни. Такой же позиции придерживается мама девочки Анжелика Варум. Звездные родители пришли к выводу, что молодой человек дочери никогда не сможет устроить обоих родителей.