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«Он замечательный»: Леонид Агутин рассказал о своем отношении к новому молодому человеку дочери

Шоу-бизнес
«Он замечательный»: Леонид Агутин рассказал о своем отношении к новому молодому человеку дочери

После признания 24-летней Елизаветы о новых отношениях, ее отец Леонид Агутин поставил ультиматум новому бойфренду дочери. Об этом сообщает МК.

«У дочки был парень, три года они встречались. Мы уже к нему привыкли. Но дело молодое – они расстались. Сейчас у нее появился новый парень. Он замечательный, начинаем теперь к нему привыкать. Я всем женихам говорю одно и тоже: "Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги". Все остальное мне неважно.», — отметил Леонид.

Певец объяснил, что они всегда в контакте с дочкой и не мешают ее личной жизни. Такой же позиции придерживается мама девочки Анжелика Варум. Звездные родители пришли к выводу, что молодой человек дочери никогда не сможет устроить обоих родителей.

Ранее Леонид Агутин поделился трогательным стихотворением в день рождения супруги.
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