Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в субботу агентству DPA, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские действия Берлина и не является инициатором недружественных отношений.
Дипломат отметила, что счета российских СМИ в ФРГ вновь заблокировали. Захарова подчеркнула, что от России последует ответ на русофобные шаги Германии. В частности, Москва готова наложить похожие санкции на немецкие медиа в РФ.
«Мы делаем это не ради удовольствия, но ответим», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство Германии действует втайне от мировой общественности и отрицает собственные шаги, такие как отправка российских дипломатов на родину.
Ранее Захарова высказалась о том, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР по время и после Второй мировой войны.