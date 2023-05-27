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Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия ответит за русофобные действия в отношении российских СМИ

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия ответит за русофобные действия в отношении российских СМИ

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в субботу агентству DPA, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские действия Берлина и не является инициатором недружественных отношений.

Дипломат отметила, что счета российских СМИ в ФРГ вновь заблокировали. Захарова подчеркнула, что от России последует ответ на русофобные шаги Германии. В частности, Москва готова наложить похожие санкции на немецкие медиа в РФ.

«Мы делаем это не ради удовольствия, но ответим», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство Германии действует втайне от мировой общественности и отрицает собственные шаги, такие как отправка российских дипломатов на родину.

Ранее Захарова высказалась о том, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР по время и после Второй мировой войны.
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