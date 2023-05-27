Модель Оксана Самойлова отправила старшую дочь Ариэлу к психологу

На премии RU.TV модель Оксана Самойлова призналась, что они с мужем Джиганом отправили старшую дочь Ариелу к психологу.
По мнению модели, специалист оказывает не только помощь дочери, но и дает рекомендации ей самой. Благодаря профессионалу Оксана стала легче понимать ребенка, спокойнее отвечать и реагировать на ее агрессивное поведение.
«Мы тоже сталкиваемся с подростковыми такими конфликтами, но с недавних пор, психолог, с которым мы с Ариелой занимаемся, сказал классную вещь: детям в подростковом возрасте просто необходимо получать негативный опыт. », — заверила жена Джигана.
Ранее модель Оксана Самойлова рассердилась из-за внешнего вида средней дочери Леи.