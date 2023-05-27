Портрет Леонардо ДиКаприо был продан на благотворительном аукционе за 1,3 миллиона доллоров

В Каннах на днях состоялся гала-вечер amfAR, на котором собирались средства для помощи больным СПИДом. Одним из лотов оказался огромный, уникальный портрет Леонардо Ди Каприо. Новым хозяином картины стал Кристиан Леветт, которого не смутила стоимость данного полотна.