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В Ярославской области локализовали пожар на мебельной фабрике площадью 3000 квадратных метров

Происшествия
В Ярославской области локализовали пожар на мебельной фабрике площадью 3000 квадратных метров

Пожар ликвидирован, пострадавших в произошедшем возгорании нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Крупный пожар произошел в Рыбинске Ярославской области. Загорелась мебельная фабрика «Свобода», находящаяся на Поселковой улице. Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров. По информации, из-за вспыхнувшего огня обрушилась кровля здания.

Спасателям удалось локализовать пожар. На месте были задействованы 60 огнеборцев и 21 единица спецтехники.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы.
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