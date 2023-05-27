В Ярославской области локализовали пожар на мебельной фабрике площадью 3000 квадратных метров

Пожар ликвидирован, пострадавших в произошедшем возгорании нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Крупный пожар произошел в Рыбинске Ярославской области. Загорелась мебельная фабрика «Свобода», находящаяся на Поселковой улице. Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров. По информации, из-за вспыхнувшего огня обрушилась кровля здания.
Спасателям удалось локализовать пожар. На месте были задействованы 60 огнеборцев и 21 единица спецтехники.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы.