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Президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас отстаивает право быть самой собой

Политика
Президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас отстаивает право быть самой собой

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время видеообращения по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что страна сейчас проходит через период самоопределение и отстаивает право быть самой собой.

«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой», — произнес глава государства.

В своем обращении президент напомнил о важности бережного отношения к своим корням и истокам и отметил, что творческим людям академии предстоит в современных формах и жанрах переосмыслить и передать неповторимое звучание отечественной культуры.

Лидер страны выразил уверенность, что именно у нового поколения «молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей» получится задать новые тренды и раскрыть богатейшее достояние российской культуры.

Ранее Президент России Владимир Путин учредил орден имени советского космонавта Юрия Гагарина.
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