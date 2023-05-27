Президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас отстаивает право быть самой собой

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время видеообращения по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что страна сейчас проходит через период самоопределение и отстаивает право быть самой собой.
«Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой», — произнес глава государства.
В своем обращении президент напомнил о важности бережного отношения к своим корням и истокам и отметил, что творческим людям академии предстоит в современных формах и жанрах переосмыслить и передать неповторимое звучание отечественной культуры.
Лидер страны выразил уверенность, что именно у нового поколения «молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей» получится задать новые тренды и раскрыть богатейшее достояние российской культуры.
Ранее Президент России Владимир Путин учредил орден имени советского космонавта Юрия Гагарина.