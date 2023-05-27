«Всегда была себе на уме»: продюсер Игорь Сандлер объяснил причину скандальных заявлений певицы Лаймы Вайкуле

Поклонники Лаймы Вайкуле недоумевают почему актриса заявила, что они на пару с Аллой Пугачевой «кормила весь Союз». Продюсер Игорь Сандлер, который является другом певицы уже более 40 лет, уверен, что исполнительница просто гонится за уходящей популярностью. Об этом сообщает «МК».
«Можно играть, говорить что угодно, но, когда перед тобой стоит четкий выбор: ты за или против — в итоге победит то, что сидит у тебя в подкорке. Вайкуле человек скрытый, с “двойным дном”», — считает музыкант.
Сейчас продюсер лишь сочувствует звезде, которая так стремительно теряет популярность. Именно таким способом — громкими высказываниями, она хочет напомнить миру о себе.
Ранее артист Пашутин уличил латвийскую певицу Вайкуле в отсутствии ума после ее слов о России.