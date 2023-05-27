«Всегда была себе на уме»: продюсер Игорь Сандлер объяснил причину скандальных заявлений певицы Лаймы Вайкуле

Поклонники Лаймы Вайкуле недоумевают почему актриса заявила, что они на пару с Аллой Пугачевой «кормила весь Союз». Продюсер Игорь Сандлер, который является другом певицы уже более 40 лет, уверен, что исполнительница просто гонится за уходящей популярностью. Об этом сообщает «МК».