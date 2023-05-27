В Северной столице завершился Петербургский форум предпринимателей

С другой стороны, с началом санкционного давления и процессов ограничений представители малого и среднего бизнеса начали стратегически выстраивать планирование на долгосрочную перспективу. Сыграло роль и то, что иностранные компании, ушедшие с рынка, больше не составляют конкуренцию российскому бизнесу. Это означает, что, вкладываясь в новое производство и разработку нового оборудования, предприниматели знают, что в ближайшие годы будут иметь стойкий рынок собственных товаров.