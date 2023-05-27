В Северной столице завершился Петербургский форум предпринимателей

Одно из важнейших событий федерального уровня в сфере бизнеса завершилось сегодня. Петербургский форум предпринимателей объединил более 600 представителей различных бизнес-сообществ России и стран ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Сама программа мероприятий была разделена на два блока: профессиональный и молодежный. В рамках форума предприниматели обсудили ситуацию в экономике, тенденции ее развития, обменялись опытом и современными практиками.
Первый день форума в этом году посвятили спецмероприятиям. Участники обращались с определенными запросами, решать которые им помогали профессиональные эксперты. Также предпринимателей интересовало налаживание связей с партнерами как в Петербурге, так и в других регионах.
Второй день форума отдали профессиональному блоку, в рамках которого представители бизнес-сферы обсудили перспективы развития экономики, государственные программы поддержки предпринимателей, инвестирование, цифровизацию и автоматизацию на предприятиях.
«Основная тематика этого дня была посвящена планированию для малого и среднего бизнеса в условиях сжатых сроков, в условиях коротких горизонтов планирования. Поскольку у нас в последнее время изменяются достаточно часто условия жизни как в экономике, так и в политической сфере, это безусловно влияет на то, как малый и средний бизнес зарабатывает, выживает и развивается», — рассказал глава оргкомитета форума Павел Ленец.
Финальный день был посвящен молодым предпринимателям. 27 мая проходили семинары, мастер-классы и питч-сессии. Эксперты рассмотрели и оценили проекты участников, а также помогли разобрать ошибки молодых предпринимателей.
Подводя итоги, основатель и глава оргкомитета Петербургского форума предпринимателей Павел Ленец рассказал о тенденциях развития бизнеса в текущих реалиях.
По его словам, сейчас существует два способа ведения малого и среднего бизнеса. Первый связан с пандемией и началом СВО. Эти события отразились на экономике страны и покупательском спросе, что вынудило предпринимателей перейти на краткосрочное планирование.
«Буквально на три-четыре месяца начали разрабатываться продуктовые линейки, которые актуальны только здесь и сейчас, потому что то, в чем у нас была потребность в локдаун, буквально через три-шесть месяцев стало абсолютно неактуально и перестало иметь спрос», — отметил Ленец.
С другой стороны, с началом санкционного давления и процессов ограничений представители малого и среднего бизнеса начали стратегически выстраивать планирование на долгосрочную перспективу. Сыграло роль и то, что иностранные компании, ушедшие с рынка, больше не составляют конкуренцию российскому бизнесу. Это означает, что, вкладываясь в новое производство и разработку нового оборудования, предприниматели знают, что в ближайшие годы будут иметь стойкий рынок собственных товаров.
«На самом деле много положительных эффектов от того, что в какой-то момент возникли ограничения на ввоз наукоемких технологий и сложного оборудования. Ведь сейчас российские предприниматели задумываются и реализуют планы по импортозамещению, который идет в долгосрочное планирование» — добавил Павел Ленец.