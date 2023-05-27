YouTube удалил канал новостного агентства Ura.ru без возможности восстановления

Администрация платформы YouTube удалила канал российского издания Ura.ru без возможности восстановления.
«Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России», — уточнили в агентстве.
Вся редакция в недоумении. Как сообщает модератор удаленного канала Михаил Титов, ничего не нарушало правила видеохостинга, на канал выкладывались лишь заявления и выступления чиновников, а также сухие факты.
Представители информационного агентства уже сообщили, что уже создали новый канал, куда продолжит выкладывать новости.
Ранее стало известно, что YouTube откажется от формата временных публикаций.