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YouTube удалил канал новостного агентства Ura.ru без возможности восстановления

Общество
YouTube удалил канал новостного агентства Ura.ru без возможности восстановления

Администрация платформы YouTube удалила канал российского издания Ura.ru без возможности восстановления.

«Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России», — уточнили в агентстве.

Вся редакция в недоумении. Как сообщает модератор удаленного канала Михаил Титов, ничего не нарушало правила видеохостинга, на канал выкладывались лишь заявления и выступления чиновников, а также сухие факты.

Представители информационного агентства уже сообщили, что уже создали новый канал, куда продолжит выкладывать новости.

Ранее стало известно, что YouTube откажется от формата временных публикаций.
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