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Сборная Германии по хоккею победила США в овертайме со счетом 4:3 и прошла в финал ЧМ

Спорт
Сборная Германии по хоккею победила США в овертайме со счетом 4:3 и прошла в финал ЧМ

В следующей игре в финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с Канадой.

Игра сборных ФРГ и США прошла в финском Тампере и латвийской Риге. В полуфинале чемпионата по хоккею Германия в овертайме выиграла у американцев со счетом 4:3.

В составе немецкой команды отличились Фредерик Тиффельс, Марцель Нёбельс и Максимилиан Шубер. У проигравшей стороны шайбу забросили Рокко Гримальди, Алекс Так и Майкл Эйссимонт.

Сборная Германии, победив в игре, вышла в финал чемпиона мира, где её уже ждет сборная Канады. Американцы в следующем матче будут бороться за третье место с командой Латвии.

Чемпионат мира по хоккею закончится 28 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею обновила собственный рекорд по выходам в финал чемпионата мира.
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