Сборная Германии по хоккею победила США в овертайме со счетом 4:3 и прошла в финал ЧМ

В следующей игре в финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с Канадой.
Игра сборных ФРГ и США прошла в финском Тампере и латвийской Риге. В полуфинале чемпионата по хоккею Германия в овертайме выиграла у американцев со счетом 4:3.
В составе немецкой команды отличились Фредерик Тиффельс, Марцель Нёбельс и Максимилиан Шубер. У проигравшей стороны шайбу забросили Рокко Гримальди, Алекс Так и Майкл Эйссимонт.
Сборная Германии, победив в игре, вышла в финал чемпиона мира, где её уже ждет сборная Канады. Американцы в следующем матче будут бороться за третье место с командой Латвии.
Чемпионат мира по хоккею закончится 28 мая 2023 года.
Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею обновила собственный рекорд по выходам в финал чемпионата мира.