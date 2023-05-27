Киев опроверг информацию о предложениях КНР оставить за Россией новые территории

Европейские дипломаты не подтвердили, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал им оставить за Россией ее новые территории и стремиться к прекращению огня. Об этом заявил в социальных сетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.