Киев опроверг информацию о предложениях КНР оставить за Россией новые территории

Европейские дипломаты не подтвердили, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал им оставить за Россией ее новые территории и стремиться к прекращению огня. Об этом заявил в социальных сетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал, и ни один из них не подтверждает», — сообщил украинский дипломат.
Кулеба подчеркнул, что европейские и западные партнеры ничего не делают за спиной Украины и заявил, что с ключевыми из них у страны сложились доверительные отношения. Глава МИД призвал сограждан сохранять ясность ума и придерживаться здравого смысла.
Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл для проведения переговоров по Украине в министерство иностранных дел России.