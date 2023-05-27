Mirror: Режиссер Квентин Тарантино чуть не устроил драку с посетителем бара из-за занятого стула

Американский режиссер Квентин Тарантино и другой гость отеля Carlton Cannes чуть не устроили драку из-за стула во французском Канне, сообщает Mirror.
По информации источника, все произошло в баре при отеле. Тарантино приметил себе определенный стул, который уже был занят другим мужчиной. Режиссер не растерялся, подошел с желанием забрать понравившееся место, на что получил отказ. Удивленный создатель культового фильма "Криминальное чтиво" начал возмущаться, мол знает ли мужчина, кто перед ним.
Началась словесная перепалка, которая привлекла внимание публики. После этого Тарантино сдался и был вынужден ретироваться в другое место.
Ранее американский режиссер Квентин Тарантино сообщил о смерти персонажа из его фильмов.