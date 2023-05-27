Mirror: Режиссер Квентин Тарантино чуть не устроил драку с посетителем бара из-за занятого стула

По информации источника, все произошло в баре при отеле. Тарантино приметил себе определенный стул, который уже был занят другим мужчиной. Режиссер не растерялся, подошел с желанием забрать понравившееся место, на что получил отказ. Удивленный создатель культового фильма "Криминальное чтиво" начал возмущаться, мол знает ли мужчина, кто перед ним.