Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе намерены продать дом в России за 300 миллионов рублей

Весной 2022 года певица Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе переехали в Италию. Чтобы их дом в России не простаивал зря, пока их нет в стране, пара решила продать недвижимость. Об этом сообщается в новом выпуске шоу «Телега Online».