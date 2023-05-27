Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе намерены продать дом в России за 300 миллионов рублей

Весной 2022 года певица Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе переехали в Италию. Чтобы их дом в России не простаивал зря, пока их нет в стране, пара решила продать недвижимость. Об этом сообщается в новом выпуске шоу «Телега Online».
По всей видимости, артисты пока не планируют возвращаться в Россию: артисты хотят продать загородный дом в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк» в Подмосковье. Звездная пара рассчитывает получить 300 миллионов рублей за особняк площадью 700 квадратных метров. Покупателей пока что нет.
Финансовое положение у звезд сейчас непростое. Вера Брежнева часто выступает за рубежом, но концерты не приносят ей таких доходов, какие она имела в России. Да и зарплата Константина Меладзе тоже существенно снизилась.
Недавно стало известно, что супруги даже выставили на продажу некоторые свои песни.
Ранее стало известно, что музыкант Константин Меладзе передал сестре долю в музыкальном лейбле с прибылью более 1 млрд рублей