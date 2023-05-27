Один из лучших исполнителей электроники: треки Nifiant ворвались в топ-чарт ЯRUS.Музыка

— Популярность моей музыки в различных сервисах достаточно высокая, но я не ожидал, что в ЯRUS смогу так быстро завоевать сердца многих слушателей практически на старте. О ЯRUS.Музыка узнал почти в самом начале запуска, как и о том, что это наш российский сервис, работающий с артистами напрямую. Кабинет исполнителя в сервисе мне очень нравится: удобный интерфейс, все очень легко заполняется. Загрузка музыки и модерация осуществляется очень быстро.