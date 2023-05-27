Один из лучших исполнителей электроники: треки Nifiant ворвались в топ-чарт ЯRUS.Музыка

Владелец двух лейблов, автор хитов и один из лучших российских исполнителей в жанре электроники: Евгений Никитин покорил слушателей ЯRUS современной музыкой проекта Nifiant. Его треки врываются в топ-чарты и звучат на радиостанциях по всей стране: о своем творческом пути и значимых проектах автор ЯRUS.Музыка рассказал в эксклюзивном интервью.
— Расскажите о себе, о своем музыкальном творчестве.
Я — российский артист, продюсер и музыкант, а также создатель и владелец двух музыкальных лейблов Music Destinations и Robot Soul Records. Свой путь в индустрии начал еще в 2008 году и с тех пор написал немало хитов. На данный момент выпускаю музыку под двумя основными проектами Nifiant, XM в стилистике Slap House, Dance Pop, Deep House, Club House. Композиции слушают на ключевых онлайн-платформах, а также на крупнейших радиостанциях страны, таких как DFM, Radio Record и других.
Мне самому нравится музыка различных направлений: нет каких-то границ в стилистике. Однако больше всего отдаю предпочтение мелодичной, красивой и, конечно же, качественной музыке.
— Какие проекты для вас самые значимые?
— Могу выделить, наверное, три моих любимых проекта из всех созданных — Nifiant, Incode, Razus. Этими работами я особенно горжусь, так как в самом начале своего творческого пути именно они сразу «выстрелили» и были замечены большой аудиторией слушателей. Музыка этих проектов — очень качественная и современная.
— Ожидали ли вы, что получите популярность в сервисе ЯRUS.Музыка?
— Популярность моей музыки в различных сервисах достаточно высокая, но я не ожидал, что в ЯRUS смогу так быстро завоевать сердца многих слушателей практически на старте. О ЯRUS.Музыка узнал почти в самом начале запуска, как и о том, что это наш российский сервис, работающий с артистами напрямую. Кабинет исполнителя в сервисе мне очень нравится: удобный интерфейс, все очень легко заполняется. Загрузка музыки и модерация осуществляется очень быстро.
Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS могут наслаждаться треками Nifiant в музыкальном сервисе. От неоклассики и народной музыки до электроники: более 35 тысяч композиций различных жанров и около 14 тысяч альбомов доступны в ЯRUS.Музыке без перерыва на рекламу.