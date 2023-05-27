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Рэпершу Асю Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков в клипах

Шоу-бизнес
Рэпершу Асю Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков в клипах

Рэп-исполнительница Ася Ализаде, которая записывала треки с Big Baby Tape, задержана в Турции и готовится к депортации из-за пропаганды запрещенных веществ в клипах.

Генеральная прокуратура в Стамбуле проверила тексты ALIZADE и обнаружила в одной из композиций упоминание марихуаны. 27 мая певицу задержали по месту жительства и поместили в центр для депортации.

Певица родилась в Азербайджане, но длительное время жила в столице России. Она покинула РФ в 2022 году, до этого ее включали в список самых перспективных молодых исполнителей.

Ранее исполнителя SHAMAN обвинили в пропаганде многоженства.
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