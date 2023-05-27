Стало известно, как сложилась судьба актеров сериала «Кадетство»

Актер Александр Головин, который исполнил роль Максима Макарова, после сериала «Кадетство» продолжил свою деятельность и снимался в различных проектах. Артур Сопельник и Аристарх Венес, которые играли Александра Трофимова и Илью Сухолимина соответственно, также продолжили сниматься и участвовали в нескольких известных сериалах.