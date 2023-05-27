Стало известно, как сложилась судьба актеров сериала «Кадетство»

Сериал «Кадетство» был очень популярным и завоевал сердца зрителей в момент его выхода. Актеры, исполнившие роли суворовцев, стали популярными после сериала и продолжили свои творческие пути в разных проектах.
Актер Александр Головин, который исполнил роль Максима Макарова, после сериала «Кадетство» продолжил свою деятельность и снимался в различных проектах. Артур Сопельник и Аристарх Венес, которые играли Александра Трофимова и Илью Сухолимина соответственно, также продолжили сниматься и участвовали в нескольких известных сериалах.
Борис Корчевников, сыгравший Илью Синицына, стал телеведущим и ведет программу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Павел Бессонов, исполнивший роль Степана Перепечко, ушел с творческого пути и открыл свой бизнес.
Ранее сообщалось, что актер Данила Козловский отменил все планы по профессиональной деятельности до конца 2023 года, подчеркнув, что уходит в отпуск.