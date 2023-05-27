Жители Парижа выступили против сокрытия сведений о побочных эффектах вакцин от COVID-19

Марш против сокрытия французскими властями информации о побочных эффектах вакцин, в том числе, от COVID-19, прошел в Париже. Акция объединила несколько сотен человек.
Демонстранты прошли от Люксембургского сада до эспланады Дома Инвалидов во французской столице. Они не только выступили против замалчивания сведений о побочных эффектах от недостаточно исследованных препаратов, но и потребовали провести независимые исследования вакцин, включая продукцию Pfizer.
По словам одного из участников марша, в Пятой республике было выявлено 330 тыс. подобных реакций на препараты в период с начала кампании по вакцинации и до конца октября 2022 года. Он сослался на статистику института Пауля Эрлиха.
Во Франции также запретили внутренние авиаперелеты малой дальности. Ограничения затронут рейсы на расстояния, которые пассажир может преодолеть менее чем за 2,5 часа на поезде.