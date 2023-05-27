Военный эксперт Макгрегор назвал Артемовск величайшей «западней» для украинской армии

Артемовск стал величайшей ловушкой в истории, в которой «похоронили» подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт отметил, что в итоге российская сторона превратила его в кладбище для украинской армии. По его словам, там погибли по меньшей мере 50 тысяч украинских военных, многие получили ранение.
«Это не что иное, как полная катастрофа», — сказал офицер.
Макгрегор указал, что украинский президент Владимир Зеленский сильно хотел удержать Артемовск. Он сравнил одержимость главы Украины с желанием нацистского лидера Адольфа Гитлера захватить Сталинград. Эксперт назвал ужасающей плату за попытку удержать населенный пункт.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о дальнейших действиях «вагнеровцев» после передачи Артемовска Минобороны РФ.