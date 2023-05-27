Строители из Тверской области продолжают восстановительные работы в Запорожье

Минстрой России в официальном Telegram-канале сообщил, что строители из Тверской области продолжают восстановительные работы в городе Бердянск.
В прошлом году были восстановлены 36 объектов. Из них в 26 зданиях заменены водопроводные трубы и электропроводка, а в десяти отремонтированы кровля и установлены новые окна и двери.
На данный момент тверские строители уже установили 16 детских площадок. Планируется проведение ремонтных работ на коммунальных сетях. Для этого в Запорожской области было установлено специализированное оборудование и сформированы бригады.
Ранее сообщалось, что в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) строители из Подмосковья занимаются восстановлением пострадавших жилых многоквартирных домов.